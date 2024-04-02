Відеогра про озброєних бойових качок підкорила мережу чудернацьким трейлером

TinyBild анонсували бета-тестування кумедної гри Duckside, що представляє новий погляд на жанр симуляторів виживання, пропонуючи взяти під контроль озброєну до зубів бойову качку.

Коли хітова Palworld виникла буквально нізвідки та захопила увагу мільйонів геймерів, це показало запит ігрової спільноти на цікаві кооперативні проєкти у жанрі симулятора виживання.

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Успіх Pocketpair вочевидь надихнув розробників з tinyBuild створити щось своє на цьому полі.

І ось 1 квітня було анонсовано напрочуд веселу гру Duckside, яка пропонує геймерам, ймовірно, найбільш нестандартний погляд на багатокористувацький сурвайвал-шутер.

Уявіть собі DayZ або Rust, але ви качка. Гра про виживання у світі з PVP, PVE, крафтом, будівництвом бази та озброєними качками в капелюхах, – йдеться в описі проєкту в Steam.

З першого погляду Duckside пропонує гравцям всі звичні складові симулятора виживання, включно зі збором ресурсів і таким іншим.

Однак, завдяки особливостям пернатих персонажів усе це супроводжується додатковим бонусом: можливістю літати серверами, розрахованими до 50 гравців, та створювати справжній хаос.

Duckside – це не просто виживання, це про потрапляння в розум качки. Про те, як бути качкою. Відчувати на своєму пір'ї холодне руків'я автомата. І душевний спокій, що приходить після того, як ви після довгого дня оселилися в будинку, який побудували зі сміття, яке підібрали з трупа якогось невдахи, – повідомляють розробники.

Геймерам у мережі загалом сподобалася весела ідея розробників і чимало з них виголосили бажання приєднатися до бета-тестування, заявку на яке можна залишити на сторінці гри в Steam.

Попри деякий інтерес публіки, все ж є великі сумніви, що Duckside зможе повторити чи бодай наблизитися до успіху тих же Rust, DayZ чи Palworld.