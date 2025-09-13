Польська студія Techland знову змінила дату виходу зомбі-екшену Dying Light: The Beast. Цього разу гру вирішили випустити на день раніше запланованого терміну. Реліз відбудеться вже 18 вересня о 19:00 за київським часом.

Чому розробники знову змінили дату виходу?

Спочатку реліз Dying Light: The Beast був запланований на 22 серпня, але його перенесли на місяць, до 19 вересня. Розробники пояснили це бажанням довести гру від "просто хорошої до чудової", розповідає 24 Канал.

Тепер же стало відомо, що чекати доведеться трохи менше – гра стане доступною 18 вересня. Представники Techland також повідомили, що понад мільйон гравців вже придбали собі копію гри, хоча, ймовірно, це число включає не лише попередні замовлення.



Час релізу Dying Light: The Beast / Фото Techland

Що відомо про Dying Light: The Beast?

Цей проєкт починався як друге доповнення для Dying Light 2 Stay Human, але згодом "мутував" у повноцінну гру під назвою The Beast.

Цікавий факт! Гравцям, які придбали видання Ultimate, що обіцяло доступ до обох DLC, платити за нову гру не доведеться. До речі, наразі це видання вже зняте з продажу.

Сюжет повертає нас до відомого з першої гри Кайла Крейна, який після 13 років жорстоких експериментів виривається на волю, щоб помститися. У цьому йому допоможе ДНК зомбі, що зрослася з його власною, дозволяючи пробудити звірину силу.

Dying Light: The Beast розробляється для ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X та S. Версії для PS4 та Xbox One вийдуть пізніше. Минулого тижня студія Techland оприлюднила повні системні вимоги, зокрема й для ноутбуків.