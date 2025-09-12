Що змінив перший патч?

Team Cherry вирішила полегшити стартові випробування: двох босів зробили менш агресивними, а у Sandcarvers зменшили шкоду атаками. Для розблокування лавок і локацій тепер треба платити менше, розповідає 24 Канал з посиланням на патч-ноут від розробників.

До речі, винагорода за виконання замовлень трохи зросла, щоб допомогти на початкових етапах.

Крім балансних правок, розробники ліквідували кілька критичних помилок, що гальмували проходження, зокрема баг, через який гра могла зависнути.

Що прибрали з гри?

Особливу увагу приділили експлойту: раніше гравці могли затримуватися в повітрі, одночасно натискаючи стрибок і вниз – ця можливість тепер недоступна.

Платформи ПК вже отримали патч, а оновлення для Xbox, Nintendo Switch і Switch 2 на підході. Власники PlayStation зможуть завантажити патч протягом 48 годин.

Цікавий факт! Фанати, які звикли до початкової високої складності та техніки зависань із плаща фейфорнів, вже шукають способи відкотитися на оригінальну версію.

Що відомо про Hollow Knight: Silksong?

Hollow Knight: Silksong дебютувала 4 вересня і зібрала понад 5 мільйонів гравців за три дні. Team Cherry уже працює над другим патчем, а спільнота з нетерпінням чекає нових змін.

Гра одразу ж побила кілька рекордів на старті залучивши понад 5 мільйонів гравців за перші три дні після релізу.

Якщо ви вже пройшли Hollow Knight: Silksong і шукаєте у що б схоже пограти – ми зібрали для вас підбірку ігор, які точно варто спробувати, якщо Hollow Knight вам зайшов.