Что изменил первый патч?

Team Cherry решила облегчить стартовые испытания: двух боссов сделали менее агрессивными, а у Sandcarvers уменьшили урон атаками. Для разблокировки лавок и локаций теперь надо платить меньше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на патч-ноут от разработчиков.

Кстати, вознаграждение за выполнение заказов немного выросло, чтобы помочь на начальных этапах.

Кроме балансных правок, разработчики ликвидировали несколько критических ошибок, тормозивших прохождение, в частности баг, из-за которого игра могла зависнуть.

Что убрали из игры?

Особое внимание уделили эксплойту: раньше игроки могли задерживаться в воздухе, одновременно нажимая прыжок и вниз – эта возможность теперь недоступна.

Платформы ПК уже получили патч, а обновления для Xbox, Nintendo Switch и Switch 2 на подходе. Владельцы PlayStation смогут скачать патч в течение 48 часов.

Интересный факт! Фанаты, привыкшие к изначальной высокой сложности и технике зависаний из плаща фейфорнов, уже ищут способы откатиться на оригинальную версию.

Что известно о Hollow Knight: Silksong?

Hollow Knight: Silksong дебютировала 4 сентября и собрала более 5 миллионов игроков за три дня. Team Cherry уже работает над вторым патчем, а сообщество с нетерпением ждет новых изменений.

Игра сразу же побила несколько рекордов на старте привлекая более 5 миллионов игроков за первые три дня после релиза.

Если вы уже прошли Hollow Knight: Silksong и ищете во что бы похожее поиграть – мы собрали для вас подборку игр, которые точно стоит попробовать, если Hollow Knight вам зашел.