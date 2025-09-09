Сколько игроков собрала у экранов Hollow Knight: Silksong?

За первые три дня после релиза Hollow Knight: Silksong привлекла более 5 миллионов игроков на всех платформах. Этот результат является беспрецедентным для независимой игры, которая только на платформе Steam продала более 3 миллионов копий. В целом это принесло маленькой австралийской студии Team Cherry 50 миллионов долларов дохода. Такие показатели сделали Silksong крупнейшим инди-запуском последнего времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Смотрите также Инди-разработчики критикуют Hollow Knight: Silksong – что не так с этим мегапопулярным проектом

Ажиотаж вокруг игры был настолько высоким, что в день выхода серверы популярных цифровых магазинов, в частности Steam и Nintendo eShop, не выдержали нагрузки и временно вышли из строя. Несмотря на это, пиковое количество одновременных игроков в Steam превысило отметку в 535 тысяч человек, что является одним из лучших результатов в истории платформы для платной игры. Для сравнения, это почти в восемь раз больше, чем пиковый онлайн оригинальной Hollow Knight.

Такой успех во многом объясняется огромной базой фанатов, которая сформировалась вокруг первой части. Перед релизом Silksong имела 5,2 миллиона добавлений в список желаемого в Steam, что стало рекордом для игры 2025 года. Кроме того, разработчики установили довольно демократичную цену – 20 долларов. Это сделало игру доступной для широкой аудитории.

Почему даже пираты призвали купить игру?

Дополнительного пиара игре предоставили интернет-пираты. Дело в том, что они настолько высоко оценили подход студии, их отношение к игрокам, выполнение всех обещаний и вменяемую цену, что даже те, кто распространяет контент нелегально, призвали в этот раз купить игру, а не воровать. Интересно, что игра вышла на GOG без DRM-защиты, так что появление взломанной версии в сети было лишь вопросом времени. Но некоторые пользователи признаются, что впервые в жизни купили игру.

Team Cherry также предложила поклонникам возможность поддержать студию, приобретя расширенное издание игры в комплекте с саундтреком.

Интересно, что команда разработчиков не посылала копии игры для осмотра журналистам или блогерам, полагаясь исключительно на органический интерес игроков. Поэтому в ее успехе нет заслуги инфлюенсеров.

Смотрите трейлер Silksong: видео

Эксперты отмечают, что успех Silksong полностью опроверг мнение скептиков о том, что ниша метроидваний имеет низкий коммерческий потолок. Подобно тому, как Elden Ring в свое время расширил аудиторию игр жанра souls-like, Silksong доказал, что инди-проекты с уникальной механикой и стилем могут достигать уровня продаж ААА-блокбастеров.