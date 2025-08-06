Студія Techland випустила новий трейлер майбутнього екшену Dying Light: The Beast під назвою "Кров та кишки". Ролик демонструє, що розробники дослухалися до фанатів, які вважали попередню гру недостатньо брутальною. Відео містить кадри з розчленуваннями зомбі та ефектними добиваннями, тому його не рекомендують дивитися вразливим людям.

Польська студія Techland від самого початку позиціювала Dying Light: The Beast не лише як найкращу, а й як найбрутальнішу частину серії. Новий 40-секундний трейлер "Кров та кишки" став доказом цих слів і відповіддю на відгуки гравців, яким у Dying Light 2 Stay Human бракувало жорстокості, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Ремейк Gothic ще не вийшов, а видавець вже думає про другу частину

За словами керівника франшизи Тимона Смектали, команда значно підвищила рівень боді-горору, щоб краще передати відчуття боротьби за виживання та жагу помсти головного героя Кайла Крейна, інформує Game Press.

Він вважає, що спостерігати, як плоть відшаровується від кісток або бачити обгорілі обличчя ворогів за сантиметри від себе, значно страшніше, ніж просто стежити за смужкою здоров'я.

Щоб досягти такого ефекту, розробники повністю переробили систему пошкоджень. Кількість больових точок на тілах ворогів збільшилася вдвічі, а кількість видовищних добивань – втричі. Тепер зовнішній вигляд рани залежатиме від кута та траєкторії удару.

Для реалістичного зображення крові команда використала фотограмметрію. У Techland запевняють, що різноманітність каліцтв у грі буде практично нескінченною, перетворюючи кожен бій на криваве видовище.

Трейлер Dying Light The Beast – дивіться відео:

Реліз Dying Light: The Beast заплановано на 19 вересня для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Версії для PlayStation 4 та Xbox One з'являться пізніше.

До речі, нещодавно розробники Dying Light The Beast поділилися новими деталями гри. Окрім жорстокої бойової системи, геймери отримають понад 20 годин геймплею.