Компанія Techland, яка стоїть за створенням популярної серії ігор про зомбі-апокаліпсис, повідомила, що Dying Light: The Beast перевершила їхні початкові очікування щодо обсягу. За словами директора франшизи Тімона Смектали, основна сюжетна лінія гри займе близько 20 годин проходження. Це трохи більше, ніж анонсовані раніше 18 годин, але все ще залишається компактним досвідом для тих, хто хоче зосередитися на головній історії, розповідає 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Проте для гравців, які люблять досліджувати відкритий світ і виконувати додаткові завдання, гра пропонує значно більше. Смектала зазначив, що "додатковий контент" – секрети, побічні активності та інші елементи, розкидані по ігровому світу, – додасть ще від 20 до 30 годин геймплею.

Таким чином, загальна тривалість для тих, хто прагне завершити гру на 100%, може сягати 50 годин. Це робить проєкт конкурентоспроможним навіть у порівнянні з великими AAA-іграми, хоча спочатку The Beast замислювалася як щось середнє між DLC і самостійною грою.

Techland наголошує, що вони підійшли до створення гри з амбіціями, щоб вона відчувалася як повноцінний проєкт. "Гра значно виросла за останні місяці", – додав Смектала, наголошуючи на тому, що вони прагнуть створити незабутній досвід для гравців. До того ж розробники особливо пишаються фінальною місією, яка, за відгуками внутрішніх тестувальників, є найкращою в грі.

Команда очевидно робить ставку на Dying Light: The Beast, оскільки нещодавно стало відомо, що Techland скасувала розробку двох неанонсованих відеоігор через фінансові труднощі, зазнавши дефіциту в 25 мільйонів доларів у 2023 році та 37,3 мільйона доларів у 2024 році.

Коли виходить Dying Light: The Beast?

Dying Light: The Beast вийде 22 серпня 2025 року для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Пізніше цього року гра з'явиться також на PlayStation 4 та Xbox One. Передзамовлення вже відкрите, а власники Ultimate Edition гри Dying Light 2: Stay Human отримають The Beast безкоштовно, оскільки спочатку вона планувалася як DLC до другої частини.