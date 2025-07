Компания Techland, которая стоит за созданием популярной серии игр о зомби-апокалипсисе, сообщила, что Dying Light: The Beast превзошла их первоначальные ожидания по объему. По словам директора франшизы Тимона Смекталы, основная сюжетная линия игры займет около 20 часов прохождения. Это немного больше, чем анонсированные ранее 18 часов, но все еще остается компактным опытом для тех, кто хочет сосредоточиться на главной истории, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Однако для игроков, которые любят исследовать открытый мир и выполнять дополнительные задания, игра предлагает значительно больше. Смектала отметил, что "дополнительный контент" – секреты, побочные активности и другие элементы, разбросанные по игровому миру, – добавит еще от 20 до 30 часов геймплея.

Таким образом, общая продолжительность для тех, кто стремится завершить игру на 100%, может достигать 50 часов. Это делает проект конкурентоспособным даже по сравнению с крупными AAA-играми, хотя изначально The Beast задумывалась как нечто среднее между DLC и самостоятельной игрой.

Techland отмечает, что они подошли к созданию игры с амбициями, чтобы она ощущалась как полноценный проект. "Игра значительно выросла за последние месяцы", – добавил Смектала, подчеркивая то, что они стремятся создать незабываемый опыт для игроков. К тому же разработчики особенно гордятся финальной миссией, которая, по отзывам внутренних тестировщиков, является лучшей в игре.

Команда очевидно делает ставку на Dying Light: The Beast, поскольку недавно стало известно, что Techland отменила разработку двух неанонсированных видеоигр из-за финансовых трудностей, испытав дефицит в 25 миллионов долларов в 2023 году и 37,3 миллиона долларов в 2024 году.

Когда выходит Dying Light: The Beast?

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Позже в этом году игра появится также на PlayStation 4 и Xbox One. Предзаказ уже открыт, а владельцы Ultimate Edition игры Dying Light 2: Stay Human получат The Beast бесплатно, поскольку изначально она планировалась как DLC ко второй части.