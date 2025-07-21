15 июля 2025 года игра Ready or Not дебютировала на консолях. По словам генерального директора Void Interactive Хулио Родригеса, за первые 3,6 дня после релиза было продано более 1 миллиона копий, что в десять раз быстрее, чем аналогичный результат на ПК, где для этого понадобилось 36 дней, информирует 24 Канал со ссылкой на GameRant.

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Общие продажи игры на всех платформах уже превысили 10 миллионов копий, что свидетельствует об огромном спросе на этот тактический шутер.

О чем игра Ready or Not?

Ready or Not позволяет игрокам примерить на себя роль члена спецотряда быстрого реагирования SWAT в вымышленном американском городе Лос-Суэньос, где нужно выполнять сложные миссии, например спасение заложников, обезвреживание взрывчатки или задержание подозреваемых.

Игра отличается от других шутеров акцентом на реализм и стратегию, что напоминает культовую серию SWAT от Sierra Entertainment, а также поддерживает кроссплатформенный мультиплеер для совместной игры на ПК и консолях.

Почему игру подвергли цензуре и как это повлияло на релиз?

Несмотря на коммерческий успех, выход на консоли сопровождался скандалом. Для получения сертификации от Sony и Microsoft разработчикам пришлось внести изменения в контент игры, которые многие игроки, особенно на ПК, назвали цензурой.

В частности, была ограничена возможность расчленения мертвых персонажей, добавлена одежда обнаженным NPC, а также пересмотрены сцены, касающиеся жестокого обращения с детьми, например, в миссии Twisted Nerve, где состояние ребенка изменили с конвульсий на сон.

В общем Void Interactive внесла шесть визуальных правок, которые коснулись всех версий игры, включая ПК, ради унификации кода и избежания ошибок из-за различных версий.

Эти изменения вызвали волну негатива среди ПК-игроков. В Steam игра получила более 20 тысяч негативных отзывов за последние 30 дней, а рейтинг недавних рецензий упал до "преимущественно негативного" с показателем лишь 24% положительных оценок.

Многие считают, что разработчики поступились своими принципами ради консольного рынка, хотя Void Interactive настаивает, что изменения минимальны и не влияют на общий тон игры, который остается жестким и реалистичным. Однако цензура пошла игре на пользу, судя по результатам успешности на консолях.

Почему консоли опередили ПК?

Успех Ready or Not на консолях можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, игра заполнила нишу тактических шутеров, которые редко появляются на PS5 и Xbox, предлагая уникальный опыт, подобный SWAT 4, с глубокой механикой планирования операций.

Во-вторых, цена в 50 долларов за копию не стала барьером для аудитории, а наоборот, принесла студии значительный доход за короткое время. Наконец, консольные версии получили оптимизацию для геймпадов, обновленный тренировочный режим и поддержку кросплея, что сделало игру доступной для более широкой аудитории.

В отличие от ПК, где изменения в контенте вызвали возмущение, консольные игроки отнеслись к игре более позитивно. На Xbox рейтинг составляет 4 из 5, а на PlayStation Store – средний балл 4,69, что свидетельствует о теплом приеме новой аудитории. К тому же, одновременный выход бесплатного обновления Los Sueños Stories с новыми миссиями и оружием добавил игре привлекательности как для новичков, так и для ветеранов.

Какое будущее ждет Ready or Not?

Void Interactive уже работает над исправлением ошибок и улучшением опыта игроков на всех платформах. Хулио Родригес отметил, что команда не воспринимает успех как должное и благодарит всех, кто поддерживал проект. Однако вопрос цензуры остается открытым: хотя моддеры создали моды для возвращения оригинального контента на ПК, негативный отзыв в Steam может повлиять на репутацию игры.

Кроме того, появились сообщения об использовании ИИ-генерированного контента, что добавило новых причин для критики со стороны фанатов.

Ready or Not остается одной из самых заметных игр в жанре тактических шутеров, но ее будущее зависит от того, как разработчики сбалансируют требования платформ и ожидания сообщества. Удастся ли студии вернуть доверие ПК-игроков, сохраняя успех на консолях, покажет время.

Трейлер Ready or Not – смотрите видео: