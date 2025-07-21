15 липня 2025 року гра Ready or Not дебютувала на консолях. За словами генерального директора Void Interactive Хуліо Родрігеса, за перші 3,6 дня після релізу було продано понад 1 мільйон копій, що у десять разів швидше, ніж аналогічний результат на ПК, де для цього знадобилося 36 днів, інформує 24 Канал з посиланням на GameRant.

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Загальні продажі гри на всіх платформах уже перевищили 10 мільйонів копій, що свідчить про величезний попит на цей тактичний шутер.

Про шо гра Ready or Not?

Ready or Not дозволяє гравцям приміряти на себе роль члена спецзагону швидкого реагування SWAT у вигаданому американському місті Лос-Суеньос, де потрібно виконувати складні місії, як-от порятунок заручників, знешкодження вибухівок чи затримання підозрюваних.

Гра вирізняється зпосеред інших шутерів акцентом на реалізм і стратегію, що нагадує культову серію SWAT від Sierra Entertainment, а також підтримує кросплатформовий мультиплеєр для спільної гри на ПК і консолях.

Чому гру піддали цензурі і як це вплинуло на реліз?

Незважаючи на комерційний успіх, вихід на консолі супроводжувався скандалом. Для отримання сертифікації від Sony та Microsoft розробникам довелося внести зміни до контенту гри, які багато гравців, особливо на ПК, назвали цензурою.

Зокрема, було обмежено можливість розчленування мертвих персонажів, додано одяг оголеним NPC, а також переглянуто сцени, що стосуються жорстокого поводження з дітьми, наприклад, у місії Twisted Nerve, де стан дитини змінили з конвульсій на сон.

Загалом Void Interactive внесла шість візуальних правок, які торкнулися всіх версій гри, включно з ПК, заради уніфікації коду та уникнення помилок через різні версії.

Ці зміни викликали хвилю негативу серед ПК-гравців. У Steam гра отримала понад 20 тисяч негативних відгуків за останні 30 днів, а рейтинг недавніх рецензій упав до "переважно негативного" з показником лише 24% позитивних оцінок.

Багато хто вважає, що розробники поступилися своїми принципами заради консольного ринку, хоча Void Interactive наполягає, що зміни мінімальні й не впливають на загальний тон гри, який залишається жорстким і реалістичним. Однак цензура пішла грі на користь, судячи за результатами успішності на консолях.

Чому консолі випередили ПК?

Успіх Ready or Not на консолях можна пояснити кількома факторами. По-перше, гра заповнила нішу тактичних шутерів, які рідко з'являються на PS5 та Xbox, пропонуючи унікальний досвід, подібний до SWAT 4, із глибокою механікою планування операцій.

По-друге, ціна у 50 доларів за копію не стала бар'єром для аудиторії, а навпаки, принесла студії значний дохід за короткий час. Нарешті, консольні версії отримали оптимізацію для геймпадів, оновлений тренувальний режим і підтримку кросплею, що зробило гру доступною для ширшої аудиторії.

На відміну від ПК, де зміни у контенті викликали обурення, консольні гравці поставилися до гри більш позитивно. На Xbox рейтинг становить 4 з 5, а на PlayStation Store – середній бал 4,69, що свідчить про теплий прийом нової аудиторії. До того ж, одночасний вихід безкоштовного оновлення Los Sueños Stories із новими місіями та зброєю додав грі привабливості як для новачків, так і для ветеранів.

Яке майбутнє чекає Ready or Not?

Void Interactive уже працює над виправленням помилок і покращенням досвіду гравців на всіх платформах. Хуліо Родрігес наголосив, що команда не сприймає успіх як належне й дякує усім, хто підтримував проєкт. Проте питання цензури залишається відкритим: хоча моддери створили моди для повернення оригінального контенту на ПК, негативний відгук у Steam може вплинути на репутацію гри.

Крім того, з'явилися повідомлення про використання ШІ-генерованого контенту, що додало нових причин для критики з боку фанатів.

Ready or Not залишається однією з найпомітніших ігор у жанрі тактичних шутерів, але її майбутнє залежить від того, як розробники збалансують вимоги платформ і очікування спільноти. Чи вдасться студії повернути довіру ПК-гравців, зберігаючи успіх на консолях, покаже час.

Трейлер Ready or Not – дивіться відео: