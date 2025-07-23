Студія Bloober Team, яка у 2024 році вразила геймерів ремейком Silent Hill 2, продемонструвала 10-хвилинний геймплейний ролик своєї нової гри Cronos: The New Dawn, розповідає 24 Канал.

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Цей пригодницький горор на виживання переносить гравців у постапокаліптичну Польщу 80-х років, спустошену катастрофічною подією. У ролі персонажа, на ім'я Мандрівник ND 3500, який працює на таємничу організацію під назвою "Колектив", вам доведеться знаходити сутності важливих людей із минулого та переносити їх у майбутнє.

У геймплейному відео показали дослідження сектору А-0 – занедбаного багатоповерхового будинку та похмурої лікарні. Ці локації населені жахливими істотами, відомими як Сироти, що народилися з найгірших людських кошмарів.

Геймплейний ролик Cronos The New Dawn – дивіться відео:

Розробники також розкрили унікальні механіки гри: можливість переміщатися між минулим і майбутнім, а також змінювати гравітацію, що дозволяє персонажу "прилипати" до стін і стелі для дослідження чи уникнення небезпеки.

Крім того, у ролику показали одного з босів – Терора, який своїм виглядом і поведінкою викликає справжній страх.

До речі, інші польські розробники зі студії Techland поділилися новими деталями гри Dying Light The Beast.

Чи варта уваги Cronos: The New Dawn?

Поки що рано робити якісь висновки, але трейлер і геймплей інтригують. Гра поєднує атмосферу східноєвропейського бруталізму – архітектурного стилю, що характеризується масивними бетонними конструкціями, – із ретрофутуристичними технологіями, створюючи унікальний візуальний стиль.

Історія стирає межі між різними епохами, а бойова система обіцяє випробувати реакцію та тактичні навички гравців. Cronos: The New Dawn має усі шанси стати гідним наступником культового горору Dead Space завдяки своїй напруженій атмосфері та інноваційним ідеям.

Коли чекати Cronos: The New Dawn?

Реліз гри запланований на осінь 2025 року. Cronos: The New Dawn вийде на ПК через платформу Steam, а також на консолях PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Розробники підтвердили підтримку 15 мов, серед яких буде і українська, щоправда, лише у вигляді текстового перекладу.