Студия Bloober Team, которая в 2024 году поразила геймеров ремейком Silent Hill 2, продемонстрировала 10-минутный геймплейный ролик своей новой игры Cronos: The New Dawn, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Разработчики The Sims 4 исправили баг с массовыми беременностями персонажей в игре

Этот приключенческий хоррор на выживание переносит игроков в постапокалиптическую Польшу 80-х годов, опустошенную катастрофическим событием. В роли персонажа, по имени Путешественник ND 3500, который работает на таинственную организацию под названием "Коллектив", вам предстоит находить сущности важных людей из прошлого и переносить их в будущее.

В геймплейном видео показали исследование сектора А-0 – заброшенного многоэтажного дома и мрачной больницы. Эти локации населены ужасными существами, известными как Сироты, родившиеся из худших человеческих кошмаров.

Геймплейный ролик Cronos The New Dawn – смотрите видео:

Разработчики также раскрыли уникальные механики игры: возможность перемещаться между прошлым и будущим, а также изменять гравитацию, что позволяет персонажу "прилипать" к стенам и потолку для исследования или избежания опасности.

Кроме того, в ролике показали одного из боссов – Террора, который своим видом и поведением вызывает настоящий страх.

Кстати, другие польские разработчики из студии Techland поделились новыми деталями игры Dying Light The Beast.

Стоит ли внимания Cronos: The New Dawn?

Пока что рано делать какие-то выводы, но трейлер и геймплей интригуют. Игра сочетает атмосферу восточноевропейского брутализма – архитектурного стиля, характеризующегося массивными бетонными конструкциями, – с ретрофутуристическими технологиями, создавая уникальный визуальный стиль.

История стирает границы между различными эпохами, а боевая система обещает испытать реакцию и тактические навыки игроков. Cronos: The New Dawn имеет все шансы стать достойным преемником культового хоррора Dead Space благодаря своей напряженной атмосфере и инновационным идеям.

Когда ждать Cronos: The New Dawn?

Релиз игры запланирован на осень 2025 года. Cronos: The New Dawn выйдет на ПК через платформу Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчики подтвердили поддержку 15 языков, среди которых будет и украинский, правда, лишь в виде текстового перевода.