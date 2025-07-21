1 липня 2025 року The Sims 4 отримала оновлення базової гри (версія 1.116.202.1030 для ПК), яке збіглося з виходом нового доповнення Enchanted by Nature. Проте це оновлення принесло несподіваний побічний ефект: гра почала помилково позначати персонажів як вагітних. Цей баг зачепив навіть чоловіків та підлітків, для яких вагітність у грі зазвичай неможлива без модифікацій, розповідає 24 Канал з посиланням на PCGamer.

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Проблема мала кілька серйозних наслідків: персонажі, позначені як вагітні, не могли старіти; опція "Try for Baby" зникла під час взаємодії WooHoo; тести на вагітність стали недоступними, а животи вагітних персонажів залишалися плоскими.

Цей баг також вплинув на моди, пов'язані з вагітністю, зробивши їх нефункціональними. Гравці повідомляли про хаос у своїх іграх, адже навіть вампіри, які не могли живитися від "вагітних" персонажів, зазнавали проблем із виживанням.

Яка причина багу?

За даними EA, причиною проблеми стали технічні оптимізації продуктивності, впроваджені в оновленні від 1 липня. Ці зміни випадково порушили код, який відповідає за механізми вагітності у грі. Один із моддерів припустив, що розробники могли видалити ключовий елемент коду, який контролює цей процес, що й призвело до масового хаосу.

16 липня 2025 року EA випустила оновлення (версія 1.116.232.1030 для ПК), яке вирішило проблему. Компанія повернула попередні налаштування, скасувавши оптимізації, що викликали баг.

У своєму офіційному повідомленні EA зазначила, що вагітність у грі тепер працюватиме як раніше, а моди, пов'язані з цією механікою, мають повернутися до нормального функціонування. Проте гравцям рекомендували перевірити оновлення у авторів модів для повної сумісності.

Незважаючи на виправлення, деякі гравці на форумах EA повідомляли, що окремі проблеми, як-от недоступність тестів на вагітність, все ще виникають. Для таких випадків спільнота пропонує рішення, наприклад, використання модів на кшталт MCCC для ручного просування вагітності або створення нового збереження гри.

Як спільнотп відреагувала на доповнення Enchanted by Nature?

Баг з епідемією вагітності в The Sims 4 викликав значне незадоволення серед гравців, адже він заважав нормальному ігровому процесу. Деякі навіть вважали його кумедним, але для багатьох це стало серйозною перешкодою, особливо у довготривалих збереженнях. Водночас нове доповнення Enchanted by Nature, яке вийшло 10 липня, отримало змішані відгуки: одні гравці назвали його одним із найкращих від EA, інші вважали тему фей занадто поверхневою.