Ключовий автор Dying Light несподівано залишив Techland після 13 років роботи

Один із головних авторів Dying Light раптово оголосив про звільнення з Techland. Після понад десяти років роботи над серією він залишає студію, але запевняє, що майбутнє франшизи залишається "в надійних руках".

Тимон Смектала оголосив про свій відхід із польської студії Techland після 13 років роботи. Про це розробник повідомив у своїх соцмережах без попередніх анонсів чи пояснень причин такого рішення, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Аналітики назвали приголомшливу суму, яку витратили на розробку GTA 6

Смектала приєднався до Techland навесні 2013 року як гейм-дизайнер. За роки роботи він став однією з ключових фігур серії Dying Light і восени 2022 року очолив франшизу. Саме він був одним із публічних облич студії під час просування нових ігор та оновлень.

Що чекає на Dying Light після відходу її керівника?

У своєму зверненні розробник подякував колегам і фанатам серії за підтримку протягом усіх цих років.

Ви допомогли зробити Dying Light такою, якою вона є сьогодні,

– написав Смектала.

Також він запевнив, що майбутнє франшизи залишається в безпеці навіть після його відходу.

Франшиза в надійних руках, і я буду радий побачити її подальше зростання. Не можу дочекатися, щоб пережити наступну главу Dying Light уже в ролі гравця. Я завжди вболіватиму за Dying Light! На добраніч і удачі!

– додав розробник.

Що саме Смектала планує робити далі, наразі невідомо. Він лише зазначив, що відкриває "нову главу" у своєму житті.

Останньою грою серії залишається Dying Light The Beast, яка вийшла 18 вересня 2025 року на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Попри те, що проєкт офіційно не позиціонували як повноцінну третю частину, сам Смектала раніше заявляв, що всередині Techland гру фактично сприймали як "Dying Light 3".

На агрегаторі Metacritic гра отримала 75 – 79 балів залежно від платформи, а в Steam користувацькі відгуки залишаються "дуже позитивними" – понад 56 тисяч рецензій із рейтингом близько 87 %.