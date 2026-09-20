Кушнер та саудівський принц Мухаммед ібн Салман виявилися друзями, які часто разом проводять час у відеоіграх. У підсумку це вилилося в одну з найгучніших угод в історії геймдеву, повідомляє The New Yorker.

Від дружби онлайн до угоди на 55 мільярдів

Джерела видання не розкривають деталей знайомства чоловіків, але повідомляють як саме зародилася ідея придбати ігрових гігантів.

За їх інформацією, після спілкування та спільної гри онлайн Джаред Кушнер та спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман зустрілися для гри в гольф у футуристичному саудівському місті Неом, а ще одним запрошеним гравцем став очільник компанії Electronic Arts Ендрю Вілсон.

Саме там сторони вперше обговорили можливе злиття.

Джаред особисто приніс цю угоду Мухаммеду ібн Салману,

– прокоментував для The New Yorker американець, який має зв'язки з лідерами Близького Сходу.

Невдовзі після зустрічі саудівський принц сформував інвестиційний консорціум за участю приватної компанії Кушнера Affinity Partners для викупу Electronic Arts за 55 мільярдів доларів.

Придбання американського видавця, який володіє популярними франшизами Battlefield, EA Sports FC та The Sims, одразу викликало занепокоєння регуляторів. Сервери компанії обробляють величезні обсяги приватних даних користувачів по всьому світу.

Попри можливі ризики для національної безпеки, Комітет із іноземних інвестицій США швидко погодив операцію. Більшість членів цього відомства становлять посадовці адміністрації Трампа, а сам президент має вирішальне слово у таких питаннях. Угоду остаточно схвалили в серпні 2026 року, а зовсім нещодавно стало відомо, що нові власники об'єднають EA з іншою компанією в гігантську мегакорпорацію.

Якби Кушнер не був зятем президента, він перебував би під розслідуванням ФБР,

– прокоментувала угоду юристка з етики Вірджинія Кантер.

Отож, президентсво Трампа впливає навіть на ландшафт світової індустрії відеоігор. Хоча, для пересічних геймерів, ймовірно, найцікавішим у цій новині залишається таємниця того у що ж грають разом Кушнер та ібн Салман – Fortnite, EA FC чи Counter-Strike 2? Цього ми, напевне, ніколи не дізнаємось.