MrBeast – один з найпопулярніших стримерів на ютубі. Та він точно не очікував, що його зйомками завадить особисто президент Сполучених Штатів.

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Байден завадив планам стримера

Відомий своїми епатажними та дорогими відео, як-от відтворення гри в кальмара в реальному житті, MrBeast, здається, завжди налаштовує свої канали на більший і кращий вміст для своїх глядачів.

Однак навряд чи він очікував, що контент стане настільки масштабним, що президент Сполучених Штатів стане на заваді створенню ним контенту.

У нещодавньому твіті він зізнався своїм шанувальникам, що нещодавно намагався зняти відео за допомогою свого дирижабля. Однак плани зйомок довелося припинити, коли президент Байден приземлився в аеропорту, де зберігався дирижабль.

Через що Секретна служба припинила всі рейси, включно з дирижаблем. Попри зіпсовані плани, MrBeast закінчив твіт жартівливим запитанням, чому його життя таке важке.

Не зважаючи на величезний успіх і популярність, навіть сам MrBeast, мабуть, ніколи не очікував, що його плани зірве світовий лідер.