EA знайшла новий спосіб заробітку: рекламу інтегрують просто в геймплей

Ігрова індустрія дедалі активніше шукає нові способи монетизації без нав'язливих банерів і спливаючих вікон. Один із найбільших видавців світу вирішив зробити ставку на рекламу, яка органічно вписується в ігрові світи та майже не вибиває гравців із занурення.

Американська компанія Electronic Arts оголосила про запуск нової платформи EA Advertising. Про це компанія повідомила в офіційному пресрелізі. Новий сервіс дає рекламодавцям можливість інтегрувати свої бренди безпосередньо в ігровий процес та цифрові екосистеми видавця.

Дивіться також У Steam вибухнув новий хіт: гра про хованки зібрала мільйон продажів майже миттєво

У компанії заявляють, що EA Advertising має "трансформувати те, як бренди взаємодіють з аудиторією через цифровий і реальний досвід у глобальному ігровому портфоліо" Electronic Arts.

Основна ідея платформи полягає в тому, щоб зробити рекламу максимально природною частиною віртуального середовища. Замість традиційних рекламних блоків бренди зможуть розміщувати свої логотипи, банери та рекламні повідомлення в місцях, де користувачі звикли бачити їх і в реальному житті.

Наприклад, у спортивних симуляторах реклама може з'являтися на цифрових щитах уздовж поля, стадіонних банерах або інших елементах спортивної інфраструктури. Таким чином гравець бачить бренд у природному для нього контексті, а не у вигляді нав'язливого рекламного повідомлення.

"У цьому інтерактивному ігровому середовищі бренди стають частиною самої гри, відображаючи взаємодію гравців із рекламою в контексті реального світу", – наголосили в Electronic Arts.

Перші великі партнери вже приєдналися

Компанія повідомила, що кілька великих міжнародних брендів уже скористалися новою платформою. Рекламні інтеграції з'явилися в популярних спортивних проєктах видавця, серед яких EA Sports FC, Madden NFL та College Football.

Серед перших рекламодавців EA назвала такі компанії та бренди, як Visa, Lowe's, Red Bull, Xfinity, Peacock та Mountain Dew.

У компанії вважають, що такий формат відкриває для брендів доступ до багатомільйонної аудиторії сервісних ігор, де користувачі проводять значну частину свого часу.

Геймери щодня приходять в ігри-сервіси EA, щоб грати, дивитися, творити та взаємодіяти. Це дає брендам можливість заявити про себе, не порушуючи досвід гравців і автентичність наших світів,

– зазначили в Electronic Arts.

Чому це важливо для індустрії

Ідея реклами всередині відеоігор не нова. Банери на стадіонах давно використовують футбольні та спортивні симулятори, а деякі онлайн-проєкти експериментували з динамічною рекламою ще понад десять років тому. Однак великі видавці довгий час обережно ставилися до таких інтеграцій через ризик негативної реакції спільноти.

Ситуація змінилася через стрімке зростання популярності ігор-сервісів. Сьогодні проєкти на кшталт EA Sports FC регулярно утримують мільйони активних користувачів, які повертаються до гри щодня або щотижня. Для рекламодавців це робить ігрові платформи не менш привабливими, ніж соціальні мережі чи стримінгові сервіси.

Водночас Electronic Arts наголошує, що реклама не повинна погіршувати враження від гри. Саме тому компанія робить акцент на так званих автентичних інтеграціях, які відповідають логіці конкретного ігрового світу.

Скільки коштує потрапити в гру

Разом із запуском платформи Electronic Arts відкрила прийом заявок для рекламодавців. За даними профільних медіа, вартість інтеграції брендів через EA Advertising стартує від 100 тисяч доларів і може сягати 1 мільйона доларів залежно від масштабу проєкту та рівня інтеграції в ігрове середовище.

Такий цінник орієнтований насамперед на великі міжнародні компанії, які прагнуть працювати з глобальною аудиторією. Для самої EA це ще один спосіб диверсифікувати доходи на тлі зростання витрат на розробку сучасних відеоігор та посилення конкуренції на ринку цифрових розваг.

Якщо експеримент виявиться успішним, подібні рекламні моделі можуть швидко поширитися й серед інших великих видавців, остаточно перетворивши відеоігри на один із ключових майданчиків для сучасного цифрового маркетингу.