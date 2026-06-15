Про успіх нової гри Meccha Chameleon повідомив її автор – незалежний японський розробник, який працює під псевдонімом lemorion_1224, розповідає 24 Канал.

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Проєкт дебютував у Steam 10 червня ексклюзивно для ПК і майже одразу почав набирати популярність серед блогерів та стрімерів. Саме завдяки вірусному поширенню відео та трансляцій гра швидко опинилася в центрі уваги користувачів платформи.

Перші результати не змусили себе чекати. Уже наступного дня після релізу розробник повідомив про продаж 200 тисяч копій. Через кілька годин цей показник перевищив 300 тисяч. Ще через день продажі досягли позначки у 500 тисяч екземплярів, а згодом автор оголосив про подолання психологічно важливого рубежу в 1 мільйон проданих копій.

На честь досягнення розробник опублікував тематичну ілюстрацію та коротке повідомлення для спільноти:

Meccha Chameleon досягла мільйона проданих копій! Величезне спасибі, що граєте!,

– написав lemorion_1224.

У чому секрет популярності гри?

За своєю суттю Meccha Chameleon нагадує класичні дитячі хованки. Гравці поділяються на дві команди: одні шукають, інші ховаються. Завдання "мисливців" – знайти всіх суперників до завершення раунду.

Втім, головна особливість гри полягає у механіці маскування. Учасники, які ховаються, можуть буквально перетворюватися на предмети оточення та зливатися з навколишнім середовищем. Саме ця механіка і стала головною родзинкою проєкту.

Фактично гравці отримують можливість діяти як справжній хамелеон: перетворитися на елемент інтер'єру, декоративний об'єкт або іншу деталь локації, ускладнюючи пошук для суперників.

Подібні механіки вже використовувалися в інших багатокористувацьких іграх жанру Prop Hunt, проте Meccha Chameleon змогла запропонувати власний стиль і досить простий для розуміння ігровий процес, що добре підходить для стрімів і коротких відеороликів.

Не обійшлося без проблем

Попри стрімке зростання популярності, гра не уникнула критики з боку користувачів. На сторінці Steam Meccha Chameleon отримала майже 4 тисячі відгуків із загальним рейтингом 78%, що відповідає категорії "переважно позитивні".

Найчастіше гравці скаржаться на проблеми з оптимізацією, а також на відсутність деяких функцій, які вже стали стандартом для сучасних багатокористувацьких проєктів.

Втім, автор активно реагує на зауваження спільноти. Розробник регулярно випускає оновлення та продовжує працювати над поліпшенням технічного стану гри. З огляду на мільйонні продажі вже в перші дні після релізу, Meccha Chameleon отримала хороші шанси перетворитися з короткочасного вірусного хіта на повноцінний довгостроковий проєкт.