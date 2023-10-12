Electronic Arts неочікувано анонсували ще один футбольний симулятор на додачу до EA FC 24

Electronic Arts неабияк здивували геймерів, зненацька анонсувавши ще одну відеогру в жанрі футбольного симулятора на додачу до EA FC 24. Детальніше про проєкт – у матеріалі.

EA FC 24 ознаменувала кінець епохального партнерства між EA Sports і FIFA, але геймери від цього навряд чи постраждали, повідомляє 24 Канал.

Важливо PIN-UP Foundation допоміг вивезти за кордон українців, які через війну втратили домівки

Старший віцепрезидент і генеральний менеджер EA Sports FC Нік Влодика нещодавно анонсував новий проєкт, на додачу до EA FC 24 – мобільну гру EA Sports FC Tactical.

Майбутня новинка обіцяє надати гравцям доступ до понад 5000 реальних зірок футболу з більш ніж десяти найкращих ліг світу.

Серед них англійська Прем'єр-ліга, LALIGA EA SPORTS, Бундесліга, Ліга 1, Серія А та інші.

EA Sports FC Tactical використовує стратегічний геймплей, щоб створити абсолютно новий футбольний досвід, який занурює гравців у світову гру, як ніколи раніше, – каже Влодика.

Розробники обіцяють "автентичний футбольний екшн" і сподіваються, що незвичайне поєднання жанрів приверне увагу більшої кількості геймерів.

Скриншот з бети гри / Фото EA

Серед режимів будуть товариські онлайн-матчі, рангові матчі та навіть ліги й гільдії, а покроковий ігровий процес дозволить гравцям "атакувати, захищатися та виконувати фінти".

Окрім того, в грі будуть опції для тренування ваших улюблених зірок футболу та покращення їх характеристик. Також можна буде налаштовувати стадіони, комплекти форми та м'ячі.

Реліз EA Sports FC Tactical планується на початку 2024 року і розробники пообіцяли розповісти про гру у всіх деталях напередодні нього.