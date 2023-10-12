EA FC 24 ознаменовала конец эпохального партнерства между EA Sports и FIFA, но геймеры от этого вряд ли пострадали, сообщает 24 Канал.

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Старший вице-президент и генеральный менеджер EA Sports FC Ник Влодика недавно анонсировал новый проект, в дополнение к EA FC 24 – мобильную игру EA Sports FC Tactical.

Будущая новинка обещает предоставить игрокам доступ к более чем 5000 реальным звездам футбола из более чем десяти лучших лиг мира.

Среди них – английская Премьер-лига, LALIGA EA SPORTS, Бундеслига, Лига 1, Серия А и другие.

EA Sports FC Tactical использует стратегический геймплей, чтобы создать совершенно новый футбольный опыт, погружающий игроков в мировую игру, как никогда раньше, – говорит Влодика.

Разработчики обещают "аутентичный футбольный экшн" и надеются, что необычное сочетание жанров привлечет большее количество геймеров.

Скриншот с беты игры / Фото EA

Среди режимов будут товарищеские онлайн матчи, ранговые матчи и даже лиги и гильдии, а пошаговый игровой процесс позволит игрокам "атаковать, защищаться и выполнять финты".

Кроме того, в игре будут опции для тренировки ваших любимых звезд футбола и улучшения их характеристик. Также можно будет устанавливать стадионы, комплекты формы и мячи.

Релиз EA Sports FC Tactical планируется в начале 2024 года и разработчики пообещали рассказать об игре во всех деталях в преддверии него.