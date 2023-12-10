Найпопулярнішим режимом в EA FC 24 є Ultimate Team, який дає гравцям змогу зібрати команду своєї мрії не лише з чинних футболістів, але й з легенд, які вже закінчили кар'єру, повідомляє 24 Канал.

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Серед тисяч карток є найрізноманітніші футболісти, кожен з яких має власні атрибути та відповідну вартість у внутрішньоігровій валюті – золотих монетах.

Природно, що у професійних гравців з мільйонними контрактами зовсім недешеві команди, але вибір декого з них все ще може здивувати геймерів.

У вінгера МЮ, Алехандро Гарначо, стартова одинадцятка майже повністю складається з легенд футболу. Тут є такі імена як Пеле, Зідан, Гулліт, Мальдіні та інші.

Єдиним чинним гравцем, який потрапив до команди висхідної аргентинської зірки став форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Склад Гарначо / Фото з Instagram

Набагато скромніший склад у бомбардира містян – Ерлінга Голанда. Хоча у його колективі теж знайшлося місце для кількох легенд, як от Роналдінью чи Роберто Карлоса, він не забув і про партнерів по команді.

Таким чином на позиції правого захисника у норвежця грає одноклубник Кайл Вокер, а ворота захищає голкіпер Сіті – Едерсон.

Цікавим є також дует нападників "вікінга", де Ерлінг скромно поставив себе коханого, а у пару додав свого двоюрідного брата Джонатана Браут Брунеса, який посадив на лаву для запасних самого "зубастика".

Склад Голанда / Фото з Instagram