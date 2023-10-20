У EA FC 24 знайшли баг, який повністю руйнує ігровий процес: курйозне відео

Шанувальники EA FC 24 знайшли помилку, яка дозволяє буквально "приклеїти" м'яч до ноги гравця та забивати таким чином нескінченну кількість голів. Подробиці – у матеріалі.

У новому симуляторі футболу від Electronic Arts виявили настільки серйозний баг, що він повністю ламає змагальний ігровий процес, повідомляє 24 Канал.

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Чудернацька помилка незрозумілим чином дозволяє "приклеїти" м'яч до задньої частини ноги футболіста та залишити його там, в той час, як сам гравець може вільно бігати полем та забігти таким чином у ворота, що призведе до зарахування голу.

Водночас суперники практично нічого не можуть вдіяти аби завадити такому взяттю воріт.

Жахливий баг у EA FC 24: дивитися відео

Важко відстежити хто знайшов цей баг першим, однак у мережі вже з'явилися численні навчальні відео, які показують як саме досягти такого результату.

Для цього слід мати в команді гравця з плейстайлом Trickster+ та вивчити доволі специфічну послідовність дій.

Як "приклеїти" м'яч до ноги у EA FC 24: дивитися покрокову інструкцію

Фанати EA FC 24 в справжньому розпачі через цю помилку, адже вона вже заполонила змагальні режими гри – Division Rivals та FUT Champions, що унеможливлює чесну гру та зменшує шанси отримати гідні нагороди.

Маємо надію, що EA якнайшвидше відреагує на цю проблему та виправить її, на радість геймерів.