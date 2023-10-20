У EA FC 24 знайшли баг, який повністю руйнує ігровий процес: курйозне відео

20 жовтня 2023, 12:40
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Шанувальники EA FC 24 знайшли помилку, яка дозволяє буквально "приклеїти" м'яч до ноги гравця та забивати таким чином нескінченну кількість голів. Подробиці – у матеріалі.

У новому симуляторі футболу від Electronic Arts виявили настільки серйозний баг, що він повністю ламає змагальний ігровий процес, повідомляє 24 Канал.

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Чудернацька помилка незрозумілим чином дозволяє "приклеїти" м'яч до задньої частини ноги футболіста та залишити його там, в той час, як сам гравець може вільно бігати полем та забігти таким чином у ворота, що призведе до зарахування голу.

Водночас суперники практично нічого не можуть вдіяти аби завадити такому взяттю воріт.  

Жахливий баг у EA FC 24: дивитися відео

Важко відстежити хто знайшов цей баг першим, однак у мережі вже з'явилися численні навчальні відео, які показують як саме досягти такого результату. 

Для цього слід мати в команді гравця з плейстайлом Trickster+ та вивчити доволі специфічну послідовність дій.

Як "приклеїти" м'яч до ноги у EA FC 24: дивитися покрокову інструкцію

Фанати EA FC 24 в справжньому розпачі через цю помилку, адже вона вже заполонила змагальні режими гри – Division Rivals та FUT Champions, що унеможливлює чесну гру та зменшує шанси отримати гідні нагороди.

Маємо надію, що EA якнайшвидше відреагує на цю проблему та виправить її, на радість геймерів. 

Автор: Максим Задворський