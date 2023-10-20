В новом симуляторе футбола от Electronic Arts обнаружили настолько серьезный баг, что он полностью ломает соревновательный игровой процесс, сообщает 24 Канал.

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Странная ошибка непонятным образом позволяет "приклеить" мяч к задней части ноги футболиста и оставить его там, в то время как сам игрок может свободно бегать по полю и забежать таким образом в ворота, что приведет к зачислению гола.

В то же время соперники практически ничего не могут сделать, чтобы помешать такому взятию ворот.

Ужасный баг в EA FC 24: смотреть видео

Трудно отследить кто нашел этот баг первым, однако в сети уже появились многочисленные обучающие видео, показывающие как именно добиться такого результата.

Для этого следует иметь в команде игрока с плейстайлом Trickster+ и изучить достаточно специфическую последовательность действий.

Как "приклеить" мяч к ноге в EA FC 24: смотреть пошаговую инструкцию

Фанаты EA FC 24 в настоящем отчаянии из-за этой ошибки, ведь она уже заполонила соревновательные режимы игры – Division Rivals и FUT Champions, что делает невозможным честную игру и уменьшает шансы получить достойные награды.

Надеемся, что EA как можно быстрее отреагирует на эту проблему и исправит ее на радость геймеров.