Для тих, хто оформив попереднє замовлення EA FC 25 стане доступною 20 вересня, однак популярні стримери та ютубери отримали доступ до гри дещо раніше й один з них вже встиг її "зламати".

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Ні, це потьмяніло не у вас в очах

Популярний стример NickRTFM одним з перших почав транслювати ігровий процес майбутньої новинки, але в процесі зіткнувся з чудернацьким багом, що унеможливив гру.

Виконуючи завдання у режимі Ultimate Team, він зазнав невдачі, що призвело до перезапуску його спроби, але замість звичного геймплею все що побачив молодик – темний екран.

Цікаво, що інтерфейс EA FC зберігся і на екрані було видно мінімапу поля, рахунок, таймер, імена гравців та інше, але склалося враження, що безпосередньо на стадіоні стався свого роду блекаут.

Курйозний випадок – дивитися відео

Ой, чорт забирай, ще один рік цього? EA, у вас у всіх була одна робота, чоловіче, одна робота, брате, що тут відбувається?,

– сказав розчарований геймер, апелюючи до технічного стану гри.

Щоправда, NickRTFM зумів досить швидко виправити цю чудернацьку помилку, але певний осад вона все ж залишила.