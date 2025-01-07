Торік один з гравців EA FC 25 заслужив собі статус найбільшого невдахи, випадково обравши Артема Довбика замість Мбаппе, але сьогоднішній герой повна йому протилежність, інформує 24 Канал.

До теми Обрав Довбика замість Мбаппе: гравець EA FC 25 став невдахою року

Шалене везіння

У соцмережі X стало вірусним відео, в якому гравець EA FC 25, ймовірно, використав увесь свій річний запас везіння за кілька секунд.

Користувач під ніком @AA_LCFC поділився роликом, де відкривав піки гравців у режимі Ultimate Team.

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В першому ж з них геймер побачив перед собою золоту картку Кілліана Мбаппе – одну з найкоштовніших та найкращих у цілій грі. Щасливчик одразу виставив його на продаж за 1,5 мільйона монет та вирішив сходу відкрити ще один пік з магазину, використавши для цього прибуток з продажу.

Те, що сталося далі, шокувало усіх фанатів EA FC 25.

Неймовірний випадок – дивіться відео

AA_LCFC не просто впіймав ще одного Мбаппе, але й отримав покращену TOTAL RUSH версію з рейтингом у 92 пункти.

Заздрість інших гравців у коментарях не описати словами, але геймеру все ж порадили сходити в казино та випробувати свою вдачу ще там.