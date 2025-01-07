Шалена вдача – гравець EA FC 25 Ultimate Team впіймав двох Мбаппе поспіль
Гравець симулятора футболу EA FC 25 здивував усіх шанувальників гри своїм везінням, адже поспіль впіймав дві коштовні картки Кілліана Мбаппе.
Торік один з гравців EA FC 25 заслужив собі статус найбільшого невдахи, випадково обравши Артема Довбика замість Мбаппе, але сьогоднішній герой повна йому протилежність, інформує 24 Канал.
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Шалене везіння
У соцмережі X стало вірусним відео, в якому гравець EA FC 25, ймовірно, використав увесь свій річний запас везіння за кілька секунд.
Користувач під ніком @AA_LCFC поділився роликом, де відкривав піки гравців у режимі Ultimate Team.
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В першому ж з них геймер побачив перед собою золоту картку Кілліана Мбаппе – одну з найкоштовніших та найкращих у цілій грі. Щасливчик одразу виставив його на продаж за 1,5 мільйона монет та вирішив сходу відкрити ще один пік з магазину, використавши для цього прибуток з продажу.
Те, що сталося далі, шокувало усіх фанатів EA FC 25.
Неймовірний випадок – дивіться відео
AA_LCFC не просто впіймав ще одного Мбаппе, але й отримав покращену TOTAL RUSH версію з рейтингом у 92 пункти.
Заздрість інших гравців у коментарях не описати словами, але геймеру все ж порадили сходити в казино та випробувати свою вдачу ще там.