Що змусило EA піти на такий крок?

Зміни в компанії назрівали після того, як EA стала приватною, а нові власники, за даними Engadget, повинні погасити борг у 20 мільярдів доларів. Борг виник після викупу компанії за 55 мільярдів доларів.

У BioWare над новою грою Mass Effect працювала невелика команда з 50 людей, а сам проєкт перебував на ранній стадії. Раніше вона вже втратила частину працівників, яких перевели до інших підрозділів EA, тож фактично від улюбленої студії лишилися лише назва та добра пам'ять. Тепер компанія скасувала гру та закрила BioWare разом з офісом в Едмонтоні.

BioWare – легендарна студія, яка допомогла визначити жанр рольових ігор, і ми ухвалили це рішення нелегко,

– прокоментували співпрезиденти EA Кем Вебер і Девід Тінсон у внутрішньому листі до співробітників.

EA купила BioWare у 2007 році. За даними видання Variety, скорочення торкнуться близько трьох відсотків працівників компанії. Wccftech уточнює, що ще 350 осіб втратять роботу в різних студіях. EA пообіцяла допомогти постраждалим шукати іншу роботу всередині компанії.

Чому студія опинилася на межі?

Останнім справжнім хітом BioWare була Dragon Age: Inquisition 2014 року. Гра отримала нагороду "Гра року" на церемонії TGA і розійшлася накладом 12 мільйонів копій, ставши найбільш продаваною в історії студії. Через три роки вийшла Mass Effect: Andromeda. Це була непогана гра, але вона не повторила магії оригінальної трилогії. Численні баги перетворили проєкт на мем, а розробники потонули в критиці.

Справжнім провалом став Anthem. Його задумували як сервісну гру, що мала жити понад десять років. Проте після великих витрат проєкт закрили лише через два роки після запуску. Остаточне вимкнення серверів відбулося цього року.

Dragon Age: The Veilguard спочатку теж розробляли як сервісну гру, але після невдачі Anthem студія змінила курс просто під час роботи. Критики загалом схвально оцінили гру, проте гравців вона не зачепила. За три місяці в продажу та через підписку EA Play вона залучила близько 1,5 мільйона гравців, тоді як EA сподівалася залучити щонайменше удвічі більше.

Що чекає на інші студії та франшизи?

У студії Full Circle, яка розробляє Skate, скоротять команду. Гра перебуває в ранньому доступі з вересня минулого року. За словами EA, вона має "багато успіху" в залученні гравців, але компанія хоче зробити команду меншою та більш сфокусованою, щоб вона виконувала чітку дорожню карту.

У Maxis, студії серії The Sims, призупинили проєкт "Lotus", щоб спрямувати більше ресурсів на проєкт "Evergreen". Respawn і Dice разом працюють над новим шутером. За інформацією джерел Variety, це може бути Star Wars: Battlefront 3.

Також EA пообіцяла зосередитися на меншій кількості великих проєктів у жанрі пригодницьких бойовиків після Marvel's Iron Man і наступної гри про джедаїв. Підрозділ EA Sports поверне серію Fight Night і працює над "абсолютно новим соціальним відкритим світом" про американський футбол. Подробиці компанія обіцяє розповісти найближчими місяцями.

Доля Dragon Age і Mass Effect поки незрозуміла. Можливо, EA продасть права або хоча б ліцензує їх для інших студій. Це могло б допомогти залучити додаткові кошти для погашення величезного боргу. Mass Effect до того ж має серіал у розробці на Amazon Prime Video.

У прощальному зверненні в соцмережі X студія подякувала шанувальникам.

Від усіх нас у BioWare – дякуємо, що ви були найважливішою частиною нашої історії,

– написали представники студії.

Нагадаємо, з 1995 року студія з Едмонтона випустила низку знакових західних RPG, серед яких Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic та Jade Empire.