Electronic Arts закриють 8 ігор впродовж 2024 року – які проєкти потрапили в список

Американська корпорація Electronic Arts має в планах суттєве скорочення кількості підтримуваних проєктів, тож протягом 2024 року закриє цілих 8 відеоігор.

EA мають широке портфоліо проєктів, серед якого такі відомі серії відеоігор як FIFA, Battlefield та інші.

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Багато з продуктів компанії є багатокористувацькими та підтримуються роками після релізу чи то новим контентом, чи то просто наявністю ігрових серверів.

На момент написання матеріалу, EA анонсували, що у 2024 вісім їхніх ігор будуть закриті, себто втратять свої онлайн-сервери та всі пов'язані з ними функції.

На жаль для геймерів, постраждають від такої долі наступні відеоігри:

F1 2011 – 21 березня

– 21 березня F1 2012 – 21 березня

– 21 березня F1 2013 – 21 березня

– 21 березня F1 2014 – 21 березня

– 21 березня F1 Race Stars – 21 березня

– 21 березня Micromachines World Series – 21 березня

– 21 березня Rocket Arena – 21 березня

– 21 березня Madden NFL 20 – 15 квітня

Отож, якщо серед цього списку є ваші улюблені проєкти, поспішайте насолодитися всіма їхніми онлайн-функціями до зазначених дат.

Окрім того, не виключено що протягом 2024 року цей список може суттєво поповнитися.