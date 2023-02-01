Очевидно, EA не отримали тієї вигоди, якої очікували від релізу королівської битви Apex Legends Mobile, що відбувся лишень минулої весни, а тому закривають цей і ще один проєкт для мобільних пристроїв.

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Apex Legends Mobile – це мобільний порт популярного шутера від Respawn, який так і не став таким же успішним як його старший брат. Раніше у компанії EA підтвердили, що всього лиш через вісім місяців після запуску гри, її буде закрито вже 1 травня 2023 року.

Новина про припинення роботи серверів Apex Legends Mobile з'явилася на офіційній сторінці розробників у твітері, де ті пояснили, що хоча гра мала "сильний старт", "конвеєр вмісту" для неї почав "не дотягувати" до планки студії як у якості так і у кількості.

З цієї причини Respawn, EA та її "партнер із розробки на мобільних пристроях" вирішили закрити Apex Legends.

Щобільше, EA також планують припинити розробку ще одного порту своєї відомої франшизи – Battlefield Mobile.

Закривають проєкт, як повідомляється, "у міру невпинного розвитку індустрії". Натомість в компанії обіцяють більше уваги приділити версіям Battlefield на консолях та ПК, зокрема підтверджено, що наступна частина франшизи вже знаходиться на етапі попередньої розробки, а також триває робота над останнім релізом серії – Battlefield 2042.

Після цього рішення, принаймні одна студія підвладна EA, а саме Industrial Toys, припинить свою діяльність.