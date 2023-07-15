Новій грі доведеться перейняти естафету серії FIFA та її режиму Ultimate Team, які до цього моменту були візитівкою EA Sports. Уже відомо, що задля цього проєкт міститиме низку нововведень, серед яких виправлення однієї з найдратівливіших деталей ігрового процесу.

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Геймери, які навіть не грають у футбольні симулятори, знають, що таке FIFA Ultimate Team. "Дійна корова" EA понад десять років була безпрецедентним хітом, хоча багато хто критикував її за малу інноваційність та "конвеєрність".

Втім, рік за роком і у грі і в режимі Ultimate Team все ж з'являлися нововведення, як от FUT Moments з FIFA 23.

Однак справжньою проблемою для геймерів завжди були помилки та недоліки, які чомусь залишалися в проєктах роками, попри те, що всі про них знали. Щоправда, схоже, що деякі з них все ж виправлять у переродженні франшизи.

Це стало відомо зі скриншоту з австралійського магазину EA, опублікованого на Reddit, який рекламує деякі нові функції майбутньої гри, покликані значно полегшити життя користувачів UT.

Обнадійливий скриншот / Фото з Reddit

Запити спільноти є основою цього року в Ultimate Team: забирайте усі нагороди за виконання завдань одночасно, змінюйте позиції гравців без витратних матеріалів, створюйте нові склади з покращеною хімією для карток ікон, плавніше переходьте між екранами меню тощо.

Найбільше у цьому переліку геймерів ощасливив перший пункт, адже про введення цієї функції гравці просто-таки благали розробників ось уже кілька років.

Один схвильований фанат віртуального футболу написав: "Забирати всі нагороди одразу? Це змінює ВСЕ", а інший був ще більш вдоволений побаченим: "Мені подобається, що це перший пункт у списку, і я навіть не здивований".

Зауважте, EA Sports FC 24 вийде 29 вересня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch.