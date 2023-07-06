Інсайдер назвав дату релізу гри, яка стане наступницею серії FIFA

Ще раніше шляхи EA Sports і FIFA офіційно розійшлися, а FIFA 23 стала останньою грою футбольної франшизи, пов'язаної з цією ліцензією. Вже наступна гра серії матиме назву EA Sports FC.

EA Sports планує офіційно анонсувати гру дещо пізніше в липні 2023 року. Та інсайдер вже назвав імовірну дату її релізу.

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Дата релізу EA Sports FC

Інсайдер billbil-kun на ресурсі Dealabs запевняє, що повноцінний реліз гри запланований на 29 вересня 2023 року. Водночас ті, хто придбає Ultimate-видання, отримають доступ до гри ще раніше – 22 вересня.

Звісно ж, ця дата поки не має офіційних підтверджень від видавця. Втім, кінець вересня чи початок жовтня – це саме той час, коли зазвичай з'являлися нові ігри FIFA.

Тож схоже на те, що вже зовсім скоро шанувальники змоужть побачити, яким буде продовження серії з новою назвою.