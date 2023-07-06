EA Sports планирует официально анонсировать игру несколько позже в июле 2023 года. Но инсайдер уже назвал вероятную дату ее релиза.

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Дата релиза EA Sports FC

Инсайдер billbil-kun на ресурсе Dealabs уверяет, что полноценный релиз игры намечен на 29 сентября 2023 года. В то же время те, кто приобретет Ultimate-издание, получат доступ к игре еще раньше – 22 сентября.

Конечно, у этой даты пока нет официальных подтверждений от издателя. Впрочем, конец сентября или начало октября – это то время, когда обычно появлялись новые игры FIFA.

Похоже, уже совсем скоро поклонники смогут увидеть, каким будет продолжение серии с новым названием.