Вже традиційно, перед кожним Чемпіонатом світу з футболу, розробники з EA симулюють турнір у своїй найновішій грі серії FIFA і, на диво, їх передбачення виявляються правильними, повідомляє 24 канал.

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Таким чином вони уже "вгадали" переможців чемпіонатів 2010, 2014 та 2018 років.

Цьогоріч, після проведення "ритуалу", EA Sports ощасливила шанувальників збірної Аргентини, адже за результатом симуляції, саме вони стануть переможцями мундіалю в Катарі, здобувши мінімальну перемогу над збірною Бразилії у фіналі.

Майбутні чемпіони світу за версією FIFA 23 / зображення з твітеру

За бронзу ж, судячи з результатів, зійдуться португальці та французи. Завершиться все звитягою останніх із рахунком 2:4 на їх користь.

Сітка плей-оф за версією FIFA 23 / зображення з твітеру

Найкращим бомбардиром турніру в симуляції став аргентинець Ліонель Мессі, який наколотив 8 голів у 7 матчах. За ним розташувалися Мемфіс Депай із Нідерландів та французький голеадор Кілліан Мбаппе на рахунку яких по 6 забитих м'ячів.

Найкращі бомбардири Чемпіонату світу 2022 за версією FIFA 23 / зображення з твітеру

На верхівці рейтингу асистентів несподівано розташувався Карім Бензема із 3 гольовими передачами, проте він ділить цю позицію із Пйотром Зелінським та Бернардо Сілвою.

Найкращі асистенти Чемпіонату світу 2022 за версією FIFA 23 / зображення з твітеру

Охочим побачити чи справдиться прогноз від EA Sports і цьогоріч нагадаємо, що Чемпіонат світу 2022 стартує вже 20 листопада.