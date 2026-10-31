Жертва галактичного масштабу – відомо яка гра "вбила" розробників Mass Effect і Dragon Age

Electronic Arts закрила культову студію BioWare та скасувала розробку нової частини Mass Effect. Керівництво компанії вирішило спрямувати ресурси на створення гри у не менш відомій серії.

Керівництво компанії вирішило зосередитися на розробці шутера Star Wars Battlefront 3, який у корпорації визнали значно безпечнішим і прибутковішим проєктом, повідомляє Bloomberg.

Фатальний вибір між двома всесвітами

Іменитий журналіст Джейсон Шраєр стверджує, що рішення про ліквідацію розробників ухвалили саме після того, як EA отримала від Lucasfilm можливість створити нову частину Star Wars Battlefront.

Компанія нібито опинилося під потужним фінансовим тиском через викуп інвестиційним фондом Саудівської Аравії за 55 мільярдів доларів у серпні 2025 року, що створило величезний борг у розмірі 18 мільярдів доларів.

Оцінюючи майбутні релізи, топменеджери виявили в портфелі два великобюджетні науково-фантастичні проєкти, кожен із яких потребував сотень мільйонів доларів.

Зрештою, боси EA віддали перевагу екшену у всесвіті Star Wars, а не рольовій грі Mass Effect, тож BioWare вирішили ліквідувати.

EA потрібен передбачуваний річний грошовий потік для "обслуговування" свого боргу. Тож Battlefront 3, яка встигне вкластися у дедлайни, матиме більшу цінність, ніж Mass Effect, яку, ймовірно, неодноразово відкладатимуть,

– зазначив Шраєр.

Важливу роль у долі розробників відіграли й внутрішні перестановки у керівництві EA. Влітку свої позиції зміцнили ветерани напрямку EA Sports, тоді як Лору Міле, яка курувала студії та захищала інтереси BioWare, усунули від ухвалення ключових рішень.

На додачу, останніми роками команда BioWare зіткнулася з серйозними проблемами: Andromeda 2017 року була нищівно розкритикована за анімації, мережевий шутер Anthem 2019 року й узагалі зазнав повного краху, а Dragon Age: The Veilguard 2024 року недовиконала план продажів на 50%.

Врешті це все призвело до закриття однієї з найвідоміших студій у всій індустрії, хоча фанати й не полишають надій на її відродження.