Electronic Arts неочікувано запатентувала систему штучного інтелекту, покликану не дозволяти гравцям співпрацювати з суперниками.

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Патент під назвою "Виявлення змови в онлайн-іграх" потенційно здатний назавжди припинити співпрацю опонентів у багатокористувацьких проєктах.

Зазначено, що система використовуватиме аналіз даних гравців, щоб виявити ймовірну змову та, якщо можливо, запобігти їй. До того ж для отримання цих "даних" будуть залучені усі можливі інструменти, включаючи облікові записи соціальних мереж, пов'язаних з грою, повідомлення в чаті, гільдії тощо.

Якщо ШІ виявить натяк на змову – він призначить відповідне покарання, а воно вже може бути будь-яким: від зупинки матчу до бану. Згідно з патентом, EA залишає за собою право карати гравців як повністю автоматично, так і з втручанням "людської" перевірки.

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Подібне рішення від видавця величезної кількості популярних багатокористувацьких проєктів, таких як Battlefield, Titanfall, Apex Legends та врешті FIFA (EA Sports FC з наступного року) може внести величезні зміни в життя геймерів.

Отож, щойно систему буде запроваджено, ви вже не зможете змовитися з опонентом, скажімо у FIFA, щоб виконати якесь складне завдання та отримати від цього вигоду.

Поки що новина про можливе нововведення від EA залишається вельми суперечливою і чимало геймерів вважають, що подібна система може принести більше лиха та негативу, аніж користі.