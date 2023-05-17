Про це він розповів під час одного зі своїх стрімів, відповідаючи на питання глядачів, повідомляє 24 Канал. Він буквально облаяв свою україномовну аудиторію за те, що його буцімто не підтримували.

Зверніть увагу Зачекалися на Голлівуд: 5 відеоігрових історій, яким просто необхідна екранізація

Скандальна позиція EeOneGuy

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року російськомовний стрімер EeOneGuy, який родом з Дніпропетровщини, вирішив стрімити українською.

Здавалося б, гарна принципова позиція, стрімер молодець і все таке. Та, виявляється, цього недостатньо – "герой" очікував, що його буквально носитимуть за це на руках і щодня обсипатимуть компліментами.

Я такий стрімлю українською, а мене ніхто не підтримує. Типу ніхто не сказав, що це круто. Думаю: "бл*ть, добре, буду стрімити російською",

– поскаржився стрімер.

EeOneGuy облаяв власну аудиторію: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика)

Здавалося б, з цим все зрозуміло, тож можна забувати про чергового манкурта-малороса. Та тут стримера понесло ще далі – він буквально облаяв власну україномовну аудиторію за те, що вони його "мало підтримували".

Треба було підтримувати, коли я все це робив. Не підтримували – все, ідуть на**й! Я намагався українською стрімити, але не відчув підтримки,

– заявив EeOneGuy.

До слова, EeOneGuy став популярним завдяки своїм стрімам гри Minecraft. Та ще в юному віці він переїхав з України в Москву й увесь час орієнтувався переважно на російську аудиторію.