Чутки про екранізацію Dead Space знову оживають: названо ім'я режисера

Багато років шанувальники чекали на екранізацію гри Dead Space, перебираючи чутки і крихти інформації. Останніми днями ці розмови знову набирають обертів, адже в мережі з’явилося конкретне ім’я режисера.

Що каже інсайдер

Наразі інформація існує лише у вигляді чуток, жодних заяв чи підтверджень від творців немає. Інсайдер MyTimeToShineHello опублікував на своїй сторінці в соцмережі X повідомлення, в якому заявив, що сам Джеймс Ван працює над фільмом разом зі сценаристом Грегорі Велдманом, який раніше знімав серіал "Область темряви", повідомляє 24 Канал.

Джеймс Ван останніми роками став особливо популярним. На його рахунку такі стрічки, як "Астрал", "Закляття", "Пила", "Втілення зла", "Аннабель", "Мавпа" – всі у жанрі жахів. З цього списку дещо вибивається "Аквамен" у жанрі супергероїки, який призначений для значно ширшої аудиторії.

Поки що до цієї інформації варто віднестися з певним скепсисом.

Ще один претендент

Цікаво, що ми маємо ще одного претендента на роль режисера. Як зазначає Collider, Девід Ф. Сендберг, також найбільше відомий своїми фільмами жахів, заявив у нещодавньому інтерв'ю, що екранізація Dead Space була і лишається його давньою мрією. Його стрічка "Не вимикай світло" спочатку була короткометражкою, але згодом перетворилася на повноцінний фільм.

Як і Джеймс Ван, у фільмографії Сендберга є одна біла ворона з жанру супергероїки DC під назвою "Шазам!". Фільм наповнений гумором і призначений у тому числі для молодшої аудиторії. Після того, як режисер зняв такі стрічки, як "До світанку", Аннабель: Створення" і "Не вимикай світло", він заявив про бажання повернутись до початку й знову зайнятися жахами.

Наукова фантастика для мене – це те, чим я завжди хотів займатися, але досі не займався. Науково-фантастичний жах був би дивовижним. Щось на кшталт Event Horizon, Dead Space,

– зазначив режисер, відповідаючи на запитання про жанри, які він хотів би дослідити.

Для фанатів гри Dead Space така заява – більше ніж цікава. Випущена у 2008 році, ця гра в жанрі survival horror вважається однією з найстрашніших науково-фантастичних ігор. Вона переносить гравця на покинутий космічний корабель, де бродять жахливі мутовані істоти некроморфи. Атмосфера тривоги, фізичний та психологічний жах – усе це зробило гру справжньою класикою жанру, яку не раз порівнювали з "Чужим" і стрічкою "Щось".

Сендберґ володіє потрібним інструментарієм для створення чогось подібного. Його дебютна короткометражка була зразком того, як за допомогою темряви й звуку можна збудувати відчуття страху – саме ті елементи, що й роблять Dead Space таким ефективним. У фільмі "До світанку" він експериментував з різними піджанрами жахів – від слешерів і надприродного до прийомів знайдених кадрів. За словами режисера, він був приємно здивований, наскільки йому сподобалося працювати з цими формами: "Я ніколи не був фанатом слешерів, але знімати їх виявилось дуже цікаво. Те саме з фрагментами у стилі знайденого відео – це було несподівано захопливо".

Хоча Сендберґ офіційно не підтвердив, що працює над екранізацією Dead Space, його натхнення та ентузіазм до жанру свідчать про серйозне бажання взятись за подібний проєкт. З огляду на сучасну хвилю екранізацій ігор – як-от The Last of Us від HBO чи Fallout на Prime Video – фільм за мотивами Dead Space здається все більш реалістичним.