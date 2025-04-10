Повне занурення

Як повідомляється, що власного сервера мали доступ усі актори, що дозволило глибше зануритись у кубічний світ. Джек Блек, виконавець однієї з ролей, настільки захопився, що збудував розкішний особняк на вершині найвищої гори – з підвалом, художньою галереєю та сходами, які ведуть до його персонажа Стіва, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Продюсер Торфі Франс Олафссон зазначив, що доступ до Minecraft під час роботи над фільмом створив атмосферу незалежної студії, де всі ідеї витають у повітрі, а творчість не має меж. Хоча не всі задуми вдалося реалізувати, сервер став простором експериментів і натхнення.

Режисер стрічки Джаред Хесс підтвердив: Джек Блек не просто грав у Minecraft – він жив у ньому. Актор годинами сидів у трейлері з Xbox, добував ресурси, будував і постійно генерував нові ідеї. За словами Хесса, Блек "дивно захопився грою" і довів, що гідний стояти поруч з найвідданішими гравцями.

Сам Джек Блек зізнався, що грав не просто для розваги – це була частина його акторської підготовки.

Я хотів виділитися серед усіх, хто щось будував. Знайшов найвищу гору, проклав туди сходи й поставив зверху свій маєток. Зробив підвал, повісив картини... навіть не знаю, чи все ще воно там,

– згадує він.

Олафссон запевнив, що все дійсно лишилося на місці. Він заходив на сервер "нещодавно" й побачив, що там навіть перебували двоє охоронців зі знімального майданчика: "Я запитав, чи вони ще тут, а вони відповіли: 'О, так!".

Враховуючи, що творці фільму вже обговорюють продовження, є імовірність, що колись ми зможемо побачити саме той маєток, який створив Джек Блек. На жаль, його зображенням ніхто не поділився.