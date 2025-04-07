Чудові результати

Очікувалося, що світові збори фільму сягнуть близько 150 мільйонів доларів, але реальність виявилася ще більш вражаючою. Minecraft зібрав 157 мільйонів доларів у США та 144 мільйони в інших країнах, що в сумі дає 301 мільйон доларів за перший вікенд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Collider.

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Цей результат став новим рекордом для екранізацій відеоігор, перевершивши досягнення фільму "Супер Брати Маріо" від Nintendo та Illumination, який зібрав 146,4 мільйона доларів у США за перші три дні. Звичайно, "Супер Брати Маріо" продовжили свій успіх, заробивши понад 500 мільйонів доларів за перший тиждень і 1,36 мільярда доларів за весь прокат. Чи зможе Minecraft повторити цей феноменальний успіх, покаже час, але старт виглядає надзвичайно перспективно.

Фільм, створений Warner Bros. Pictures, викликав захват у керівників компанії, Майкла Де Луки та Памели Абді.

Ми в захваті від того, як тепло глядачі по всьому світу прийняли Minecraft. Десятирічна подорож цього фільму на великий екран була ретельно спланована Джессі Ерманом з Warner Bros. Pictures та його командою, і ми раді, що зусилля принесли такий приголомшливий результат,

– заявили в компанії.

Режисером фільму виступив Джаред Хесс, а зірковий акторський склад включає Джейсона Момоа, Джека Блека, Емму Майерс, Даніель Брукс, Дженніфер Кулідж, Рейчел Хаус та Джемейна Клемента. Джек Блек зіграв Стіва, стандартного персонажа гри.

Цей успіх може стати поштовхом для екранізації інших відеоігор, так само як свого часу серіал у всесвіті Fallout запустив хвилю анонсів багатосерійних екранізацій. Варто пам'ятати, що Minecraft є найпродаванішою грою в історії, з понад 350 мільйонами проданих копій. Проте, успіх цієї адаптації не гарантує успіх інших ігрових франшиз.