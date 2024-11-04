Талановитий геймер вразив мережу масштабним проєктом у Minecraft, де відтворив мальовничі пейзажі своєї батьківщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Неземна краса

Фанат Minecraft представив кілька напрочуд реалістичних льодовиків і фіордів, створених ним у величезному ігровому світі на основі реальних місць, де він ріс.

Користувач Reddit під ніком octavian_world поділився світлинами світу, що значною мірою базується на реальних регіонах, зокрема Британській Колумбії в Канаді та Південній Алясці.

У коментарях сотні інших геймерів були вражені величезним розмахом і практичним фотореалізмом, продемонстрованим octavian_world.

Знайшлися навіть ті, хто заявив, що це один з найреалістичніших проєктів Minecraft, що вони коли-небудь бачили.

Сам ентузіаст зазначив, що досяг такого результату використовуючи зовнішні команди та програмне забезпечення для кодування, щоб розширити можливості креативного режиму Minecraft.