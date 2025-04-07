Великолепные результаты

Ожидалось, что мировые сборы фильма достигнут около 150 миллионов долларов, но реальность оказалась еще более впечатляющей. Minecraft собрал 157 миллионов долларов в США и 144 миллиона в других странах, что в сумме дает 301 миллион долларов за первый уик-енд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Collider.

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Этот результат стал новым рекордом для экранизаций видеоигр, превзойдя достижения фильма "Супер Братья Марио" от Nintendo и Illumination, который собрал 146,4 миллиона долларов в США за первые три дня. Конечно, "Супер Братья Марио" продолжили свой успех, заработав более 500 миллионов долларов за первую неделю и 1,36 миллиарда долларов за весь прокат. Сможет ли Minecraft повторить этот феноменальный успех, покажет время, но старт выглядит чрезвычайно перспективно.

Фильм, созданный Warner Bros. Pictures, вызвал восторг у руководителей компании, Майкла Де Луки и Памелы Абди.

Мы в восторге от того, как тепло зрители по всему миру приняли Minecraft. Десятилетнее путешествие этого фильма на большой экран было тщательно спланировано Джесси Эрманом из Warner Bros. Pictures и его командой, и мы рады, что усилия принесли такой потрясающий результат,

– заявили в компании.

Режиссером фильма выступил Джаред Хесс, а звездный актерский состав включает Джейсона Момоа, Джека Блэка, Эмму Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж, Рэйчел Хаус и Джемейна Клемента. Джек Блэк сыграл Стива, стандартного персонажа игры.

Этот успех может стать толчком для экранизации других видеоигр, так же как в свое время сериал во вселенной Fallout запустил волну анонсов многосерийных экранизаций. Стоит помнить, что Minecraft является самой продаваемой игрой в истории, с более 350 миллионами проданных копий. Однако успех этой адаптации не гарантирует успех других игровых франшиз.