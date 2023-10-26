Дерево несподівано допомогло геймеру виграти бій в Elden Ring

Гравцеві Elden Ring несподівано пощастило під час складної битви з босом. Несподівано його союзником у цьому бою стало дерево.

Elden Ring добре відома як складна відеогра, яка виводить гравців на межі можливостей. Гострі рефлекси та особлива тактика майже обов’язкові, якщо хтось хоче успішно орієнтуватися в цьому небезпечному, але прекрасному світі.

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Несподіваний союзник в Elden Ring

Elden Ring є місцем численних виснажливих битв з босами, які перевіряють здібності гравців. Хоча гравці повинні ефективно оптимізувати свої збірки та розраховувати на власні ігрові навички, щоб подолати їх, часті смерті все ще є звичайним явищем, коли гравці запам’ятовують шаблони атак своїх ворогів, щоб мати кращі шанси.

Коли цього недостатньо, геймери також можуть покладатися на виклик NPC або допомогу інших гравців. Та один з шанувальників гри під час свого бою отримав допомогу від абсолютно несподіваного союзника.

Це відбулося під час бою з противником, відомим у грі як Crucible Knight. Хоча це необов’язковий бій, загрозливий броньований воїн вважається сильним ворогом для багатьох шукачів пригод.

На відео помітно, як під час бою противник несподівано застряг у дереві. Він вже не міг битися, то гравцеві залишалося лише скористатися допомогою несподіваного союзника й добити свого противника.