Дерево несподівано допомогло геймеру виграти бій в Elden Ring

26 жовтня 2023, 13:43
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Джерело:

Zereeni

Гравцеві Elden Ring несподівано пощастило під час складної битви з босом. Несподівано його союзником у цьому бою стало дерево.

Elden Ring добре відома як складна відеогра, яка виводить гравців на межі можливостей. Гострі рефлекси та особлива тактика майже обов’язкові, якщо хтось хоче успішно орієнтуватися в цьому небезпечному, але прекрасному світі.

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Несподіваний союзник в Elden Ring

Elden Ring є місцем численних виснажливих битв з босами, які перевіряють здібності гравців. Хоча гравці повинні ефективно оптимізувати свої збірки та розраховувати на власні ігрові навички, щоб подолати їх, часті смерті все ще є звичайним явищем, коли гравці запам’ятовують шаблони атак своїх ворогів, щоб мати кращі шанси.

Коли цього недостатньо, геймери також можуть покладатися на виклик NPC або допомогу інших гравців. Та один з шанувальників гри під час свого бою отримав допомогу від абсолютно несподіваного союзника.

Це відбулося під час бою з противником, відомим у грі як Crucible Knight. Хоча це необов’язковий бій, загрозливий броньований воїн вважається сильним ворогом для багатьох шукачів пригод.

been stuck on this guy for like 40 minuted and the game decided to help me
byu/Zereeni inEldenring

 

На відео помітно, як під час бою противник несподівано застряг у дереві. Він вже не міг битися, то гравцеві залишалося лише скористатися допомогою несподіваного союзника й добити свого противника.

Автор: Олег Терещенко