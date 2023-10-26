Elden Ring хорошо известна как сложная видеоигра, выводящая игроков на пределы возможностей. Острые рефлексы и особая тактика почти обязательны, если кто хочет успешно ориентироваться в этом опасном, но прекрасном мире.

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Неожиданный союзник в Elden Ring

Elden Ring является местом многочисленных изнурительных сражений с боссами, проверяющими способности игроков. Хотя игроки должны эффективно оптимизировать свои сборники и рассчитывать на свои игровые навыки, чтобы преодолеть их, частые смерти все еще являются обычным явлением, когда игроки запоминают шаблоны атак своих врагов, чтобы иметь лучшие шансы.

Если этого недостаточно, геймеры могут полагаться на вызов NPC или помощь других игроков. И один из поклонников игры во время своего боя получил помощь от совершенно неожиданного союзника.

Это произошло во время боя с противником, известным в игре как Crucible Knight. Хотя это необязательное сражение, угрожающий бронированный воин считается сильным врагом для многих искателей приключений.

На видео заметно, как во время боя противник неожиданно застрял в дереве. Он уже не мог сражаться, так что игроку оставалось лишь воспользоваться помощью неожиданного союзника и добить своего противника.