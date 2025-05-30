Elden Ring Nightreign уже доступна та отримала перший патч на старті

Роглайт-екшен Elden Ring Nightreign від японської студії FromSoftware вже побачив світ, а разом із релізом гравці отримали і перше оновлення – версію 1.01. Патч вийшов ще до офіційного старту і встиг внести низку важливих змін.

Згідно з інформацією на сайті видавця Bandai Namco, оновлення покращує баланс гри, вносить зміни в опис текстів і коригує саундтрек, інформує 24 Канал. Також розробники виправили низку технічних помилок.

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Окрему увагу команда приділила анімації рухів персонажів – у версії 1.01 їхню поведінку доопрацювали, хоча точних деталей цих змін не оприлюднили. Крім того, в гру додано кастомні сценарії для героїв.

Втім, користувачам ПК варто бути обережними: Bandai Namco попереджає про ймовірні проблеми з продуктивністю.

На деяких системах з найновішими відеокартами спостерігається падіння частоти кадрів. Видавець радить у такому разі знижувати графічні налаштування та роздільну здатність, а також оновити драйвери відеокарти.

Події Elden Ring Nightreign розгортаються у зміненій версії знайомої локації – Beyond the Grave Steppes. Гравцям у ролі нічних мандрівників належить прожити три ігрові дні (по 15 хвилин кожен) та здолати могутніх Night Lords.

Гра доступна з 30 травня на ПК, а також на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та S – на всіх платформах вона вийшла рівно опівночі. За два дні до релізу Elden Ring Nightreign вже отримала перші оцінки від західних критиків.