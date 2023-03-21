Це унікальне уявлення про враження фанатів від гри з'явилося на тлі широко поширених спекуляцій щодо DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring – її першого і, можливо, єдиного доповнення.

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Найскладніші боси Elden Ring

Останню гру FromSoftware, випущену на початку 2022 року, шанувальники зустріли майже загальним захопленням, як і критики зі своїм визнанням.

Поєднання відкритого світу з невблаганною кривою складності ще раз виявилося виграшною формулою для японської студії: Elden Ring досяг 20 мільйонів продажів у лютому 2023 року – лише через рік після випуску.

Bandai Namco тепер показала детальну інфографіку, що розкриває деяку ключову інформацію про досвід фанатів у грі. Зокрема, мова про п'ятірку найскладніших босів Elden Ring на основі загальної кількості спроб битви.



Найсильніші боси Elden Ring / Інфографіка Bandai Namko

Не дивно, що цей список очолив сумно відомий складний бос Elden Ring Маленія, з якою геймери спробували битися приблизно 329 мільйонів разів. Це становить 5,5% усіх боїв у грі з босами, які гравці починали станом на зараз.

За Маленією йдуть два боси ранньої гри – Маргіт і Три Сентінел. У геймерів 281 мільйон і 277 мільйонів спроб битв з ними відповідно. Список завершують Радаґон і Радан, в яких значно менше битв.