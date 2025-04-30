Electronic Arts скасувала шутер у всесвіті Titanfall та скоротила працівників Respawn Entertainm

Американський видавець Electronic Arts провів нову хвилю скорочень у Respawn Entertainment – студії, відомій за серіями Titanfall, Apex Legends та екшенами Star Wars Jedi.

У Respawn пояснили, що через "посилення фокусу на майбутньому" студія відмовилася від розробки двох ігор на стадії інкубації, а також провела "точкові коригування" в командах Apex Legends та Star Wars Jedi, інформує 24 Канал.

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За даними IGN, під скорочення потрапили близько 100 співробітників із відділів видавництва, розробки та тестування. Частину персоналу перевели до проєкту Iron Man, який створює студія Motive.

Журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр повідомив, що серед скасованих проєктів був шутер із кодовою назвою R7 – гра у жанрі "екстракшен шутера" у всесвіті Titanfall. Проєкт перебував на ранній стадії розробки та не був близький до релізу.

Новим генеральним менеджером Respawn став віцепрезидент з операційної діяльності студії Деніел Суарес. Він підпорядковуватиметься засновнику Respawn Вінсу Зампеллі.

Надалі Respawn зосередиться на підтримці Apex Legends, завершенні історії Star Wars Jedi та розробці стратегічної гри Star Wars: Zero Company у співпраці з Bit Reactor. Чи залишились у студії інші проєкти на ранній стадії, в EA коментувати відмовились.

Раніше повідомлялося, що у Respawn невелика команда під керівництвом режисера дилогії Titanfall Стіва Фукуди працює над новим проєктом, який потенційно може включати Титанів.