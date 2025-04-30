29 квітня стало відомо, що реліз Borderlands 4 перенесли, але фанати були здивовані дізнавшись, що гра тепер вийде раніше, інформує 24 Канал.

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Звільняють місце для GTA?

Гейм-директор Borderlands 4 Ренді Пітчфорд записав коротке відео, у якому радісно повідомив, що дата релізу проєкту переноситься з 23 на 12 вересня.

Все йде за найкращим сценарієм. Гра чудова, команда працює, тому дата виходу Borderlands 4 змінюється,

– сказав Пітчфорд.

Коментар розробника: дивіться відео

Здавалося б, ситуація неординарна, але на цьому все. Одначе, річ у тому, що видавцями Borderlands є компанія Take-Two, яка за сумісництвом є видавцем ігор Rockstar, а отже й майбутньої GTA 6.

Інтернет-теоретики швидко знайшли зв'язок: очевидно, що для компанії не мало б сенсу, щоб дві її гри конкурували одна з одною в календарі.

Отож, геймери впевнені, що розробка Grand Theft Auto 6 йде за планом і реліз таки відбудеться восени. Водночас перенесення дати виходу Borderlands 4 дасть цій забавці більше часу "посяяти", перш ніж продовження культової франшизи завоює усю увагу геймерів.

Чи справдиться ця теорія, особливо з огляду на припущення ветерана Rockstar, нам як завжди покаже лише час.