Розробка Star Citizen розпочалася у 2012 році під керівництвом Кріса Робертса, відомого за серією Wing Commander, розповідає 24 Канал. Гра була анонсована як масштабний симулятор з відкритим світом, що поєднує елементи MMO, космічних боїв, дослідження, торгівлі та наземних місій.

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Фінансування проєкту досі здійснюється переважно через краудфандинг, де гравці купують віртуальні кораблі та пакети доступу, іноді вартістю понад 1000 доларів.



Деякі віддані фанати володіють флотом з кількох кораблів на суми ціною в квартири / Скриншот з гри

За 13 років розробки Star Citizen зібрав понад 800 мільйонів доларів, що перевищує бюджети таких хітів, як Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 та Cyberpunk 2077 разом узятих. У 2024 році гра зібрала 104 мільйони доларів, ставши другим найуспішнішим роком за обсягом фінансування.

Попри значне фінансування, Star Citizen досі перебуває в альфа-версії, і дата повного релізу не оголошена. Гравці мають доступ до обмеженого контенту, включаючи польоти, бої, торгівлю та дослідження планет. Окремий синглплеєрний проєкт, Squadron 42, також знаходиться в розробці, з очікуваним релізом у 2026 році.



Star Citizen отримує оновлення і активно розвивається / Фото Cloud Imperium Games

Проєкт отримує критику за затримки, технічні проблеми та відсутність чітких термінів релізу. Деякі розробники повідомляють про інтенсивний робочий графік без додаткової оплати, особливо перед заходами на кшталт CitizenCon. Проте віддана спільнота продовжує підтримувати гру, сподіваючись на реалізацію обіцяного всесвіту.

Star Citizen залишається унікальним феноменом в індустрії відеоігор, демонструючи, як спільнота може підтримувати амбітний проєкт протягом тривалого часу, попри виклики та затримки.