Разработка Star Citizen началась в 2012 году под руководством Криса Робертса, известного по серии Wing Commander, рассказывает 24 Канал. Игра была анонсирована как масштабный симулятор с открытым миром, сочетающий элементы MMO, космических боев, исследования, торговли и наземных миссий.

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Финансирование проекта до сих пор осуществляется преимущественно через краудфандинг, где игроки покупают виртуальные корабли и пакеты доступа, иногда стоимостью более 1000 долларов.



Некоторые преданные фанаты владеют флотом из нескольких кораблей на суммы ценой в квартиры / Скриншот из игры

За 13 лет разработки Star Citizen собрал более 800 миллионов долларов, что превышает бюджеты таких хитов, как Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 вместе взятых. В 2024 году игра собрала 104 миллиона долларов, став вторым самым успешным годом по объему финансирования.

Несмотря на значительное финансирование, Star Citizen до сих пор находится в альфа-версии, и дата полного релиза не объявлена. Игроки имеют доступ к ограниченному контенту, включая полеты, бои, торговлю и исследование планет. Отдельный синглплеерный проект, Squadron 42, также находится в разработке, с ожидаемым релизом в 2026 году.



Star Citizen получает обновления и активно развивается / Фото Cloud Imperium Games

Проект получает критику за задержки, технические проблемы и отсутствие четких сроков релиза. Некоторые разработчики сообщают об интенсивном рабочем графике без дополнительной оплаты, особенно перед мероприятиями вроде CitizenCon. Однако преданное сообщество продолжает поддерживать игру, надеясь на реализацию обещанной вселенной.

Star Citizen остается уникальным феноменом в индустрии видеоигр, демонстрируя, как сообщество может поддерживать амбициозный проект в течение длительного времени, несмотря на вызовы и задержки.