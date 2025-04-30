29 апреля стало известно, что релиз Borderlands 4 перенесли, но фанаты были удивлены узнав, что игра теперь выйдет раньше, информирует 24 Канал.

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Освобождают место для GTA?

Гейм-директор Borderlands 4 Рэнди Питчфорд записал короткое видео, в котором радостно сообщил, что дата релиза проекта переносится с 23 на 12 сентября.

Все идет по наилучшему сценарию. Игра замечательная, команда работает, поэтому дата выхода Borderlands 4 меняется,

– сказал Питчфорд.

Комментарий разработчика: смотрите видео

Казалось бы, ситуация неординарная, но на этом все. Однако, дело в том, что издателями Borderlands является компания Take-Two, которая по совместительству является издателем игр Rockstar, а следовательно и будущей GTA 6.

Интернет-теоретики быстро нашли связь: очевидно, что для компании не имело бы смысла, чтобы две ее игры конкурировали друг с другом в календаре.

Поэтому, геймеры уверены, что разработка Grand Theft Auto 6 идет по плану и релиз таки состоится осенью. В то же время перенос даты выхода Borderlands 4 даст этой игрушке больше времени "посиять", прежде чем продолжение культовой франшизы завоюет все внимание геймеров.

Сбудется ли эта теория, особенно учитывая предположения ветерана Rockstar, нам, как всегда, покажет лишь время.